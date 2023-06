Opponent in Seftigen chancenlos – Finanzspritzen für die Feuerwehr Die Feuerwehr erhält ein neues Transportfahrzeug, und im Magazin werden die Tore ersetzt. Der Souverän bewilligte das gegen den Widerstand einer Person. Andreas Tschopp

Werden bald ersetzt: Die Tore im Magazin der Feuerwehr Seftigen. Foto: Andreas Tschopp

Er kenne «keine neuen Tore, die so gut sind wie jene, die wir vor 30 Jahren eingebaut haben im Feuerwehrmagazin»: Mit diesem Argument stellte sich am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Seftigen Bürger Toni Wenger gegen den Nachkredit von 20’000 Franken, den der Gemeinderat vorlegte. Er tat dies vorausschauend, weil sich abzeichnet, dass die vor Jahresfrist vom Souverän bewilligten 150’000 Franken nicht ausreichen, um neben der Dachsanierung auch neue Tore im Magazin der Feuerwehr einzusetzen.