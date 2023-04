Raiffeisenbank Jungfrau – Finanzieller Erfolg und ein Abschied Grossevent der Raiffeisenbank Jungfrau: 1850 Mitglieder verabschiedeten Bernhard Nufer, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Anne-Marie Günter

Schlüsselübergabe (v. l.): Thomas A. Müller, Präsident des Verwaltungsrats Raiffeisen Schweiz, Bernhard Nufer und Christian Willisch, der scheidende und der neue Vorsitzende der Bankleitung Raiffeisen Jungfrau, und ihr Verwaltungsratspräsident Nils von Allmen. Foto: Anne-Marie Günter

«Ä gschänkte Tag»: Die Jodlerfründe Alpenblick hatten das Adolf-Stähli-Lied extra für Bernhard Nufer geübt, den Vorsitzenden der Geschäftsleitung Raiffeisenbank Jungfrau, der dieses Amt nach 14 Jahren abgibt. Am Mitgliederanlass im Infotainment-Stil. In den drei grossen Sälen des Congress-Kursaals Interlaken war am Freitagabend gedeckt für 1850 Mitglieder, Fernsehfrau Annina Campell moderierte.