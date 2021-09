Schloss Jegenstorf – Finanzieller Druck: Museumsleiterin muss gehen Die Stiftung Schloss Jegenstorf reorganisiert sich aus finanziellen Gründen: Museumsleiterin Murielle Schlup hat die Kündigung auf Ende Jahr erhalten. Hans Ulrich Schaad , Michael Feller

Das Schloss Jegenstorf feierte im letzten Jahr 300 Jahre Barockperle. Foto: Adrian Moser

Professionelle Geschäftsführung oder professionelle Museumsleitung? Mit dieser Grundsatzfrage musste sich die Stiftung Schloss Jegenstorf in den letzten Monaten beschäftigen. Denn mit dem Jahresbudget seien nicht beide Stellen finanzierbar, sagt Urs Gasche, Präsident des Stiftungsrats.

Und der Stiftungsratsausschuss hat sich entschieden: Er setzt auf eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer. Damit reagiert er auf die «schwierige Finanzlage» und will so die Stiftung «nachhaltig auf stabile Beine» stellen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Keinen Platz mehr in der neuen Organisation hat die aktuelle Museumsleiterin Murielle Schlup. Ihr wurde auf Ende Jahr gekündigt.