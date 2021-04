Apropos – der tägliche Podcast – «Filz im Bundeshaus hat Tradition» Der ehemalige SP-Chef Christian Levrat wird von der SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga zum neuen Post-Chef ernannt. Braucht es die richtige Parteizugehörigkeit, um in Bern an die guten Posten zu kommen? Antworten in Apropos – dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers». Philipp Loser

Der ehemalige SP-Chef wird der neue Chef der Post. Foto: Keystone

Bundesrätin Simonetta Sommaruga war auf die Frage vorbereitet: «Ist das Filz?», wollte ein Journalist von der Bundesrätin wissen, als sie den ehemaligen SP-Präsidenten Christian Levrat als neuen Post-Chef präsentiert hatte.

«Sie sind auf der falschen Piste», antwortete Sommaruga und zählte danach in einer langen Liste all jene Ernennungen in ihrem Departement auf, bei denen die Auserwählten einer anderen Partei angehörten. «Damit sind alle Vorwürfe geklärt, hoffentlich», schloss die Bundesrätin.

Sind sie das? Nur zum Teil, sagt Bundeshausredaktor Markus Häfliger in einer neuen Folge von Apropos, dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Parteienfilz habe im Bundeshaus eine lange Tradition, erzählt Häfliger und begründet, warum er Christian Levrat trotzdem für die richtige Wahl hält. (Lesen Sie hier die Einordnung und die Reaktionen zur Wahl Levrats.)

