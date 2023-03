Tagestipp: Festival International du Film de Fribourg – Filmkost aus aller Welt Das Internationale Filmfestival Freiburg zielt auf die Sinne – und auf den Bauch: Es gibt eine ganze Programmsektion, die Appetit weckt. Regula Fuchs

Gérard Depardieu als Spitzenkoch, der in Japan neue Geschmackserlebnisse sucht. Foto: PD

Freiburg öffnet mit seinem Filmfestival, das heute Abend beginnt, wieder einmal ein Fenster zur Welt. Gastland ist dieses Jahr die Republik Moldau, und insgesamt sind Filme aus 52 Ländern vertreten. Daneben präsentiert der deutsche Filmregisseur Fatih Akin seine Lieblingsfilme, und in der Sektion Genrefilme geht es ganz ums leibliche Wohl: Versammelt sind Werke, die sich ums Kochen und Essen drehen. In diese Kategorie fällt auch der Eröffnungsfilm: In «Umami» spielt Schauspiel-Schwergewicht Gérard Depardieu einen Spitzenkoch, der nach Japan fährt, um den fünften Geschmackssinn zu entschlüsseln.

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

