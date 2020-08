Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Openair statt. Wir verlosen Tickets.

Film ab. Foto: Getty Images

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Openair-Zeit – trotz Corona. Zum 21. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt. Bis am 6. September stehen über 40 Filme auf dem Programm. Sie werden in Originalversion mit deutschen Untertiteln oder in deutscher Original- beziehungsweise Dialektfassung gezeigt. Filmstart ist beim Eindunkeln, also etwa um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da in diesem Jahr nur 180 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch.