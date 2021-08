Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Open-Air statt. Wir verlosen Tickets.

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Open-Air-Zeit. Zum 22. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; vom 16. Juli bis zum 4. September flimmern 37 Filme über die Leinwand – «Klassiker und Blockbuster» seien dabei, schreiben die Organisatoren. Filmstart ist jeweils beim Eindunkeln, im Juli also etwa um 21.30 Uhr, im August um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 150 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch.

Gott, Du kannst ein Arsch sein

Mittwoch, 4. August Steffis ist jung, hat einen tollen Freund, den Schulabschluss in der Tasche und eine Ausbildungsstelle in Aussicht. Die Abschlussfahrt soll nach Paris gehen. Doch dann erhält die 16-Jährige eine niederschmetternde Diagnose: Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben. Der Bus nach Paris fährt ohne sie. Genau jetzt tritt Zirkusartist Steve in Steffis Leben. Mit geklautem Auto, ohne Geld und verfolgt von den besorgten Eltern brechen die beiden zu einem einzigartigen Roadtrip auf.

The Father

Donnerstag, 5. August Anthony ist 81 Jahre alt. Er lebt allein in seiner Londoner Wohnung und verweigert sich allen Pflegenden, die seine Tochter Anne ihm aufzudrängen versucht. Doch diese Notwendigkeit wird für sie immer dringlicher, da sie ihn nicht mehr jeden Tag sehen kann: Sie will nach Paris ziehen, um mit einem Mann zu leben, den sie kürzlich kennengelernt hat. Während Anthony versucht, sich mit der aufkommenden Demenz und den veränderten Lebensumständen zu arrangieren, beginnt er, an seinen Lieben, seinem Verstand und sogar an der Struktur seiner Realität zu zweifeln.

Nomadland

Freitag, 6. August Dies ist die Geschichte von Fern, die, wie viele in den USA, in der grossen Rezession 2008 alles verloren hat. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Industriestadt in Nevada packt Fern ihre Sachen und bricht in ihrem Van auf, ein Leben ausserhalb der konventionellen Regeln als moderne Nomadin zu erkunden. Der Film zeigt auch die echten Nomaden Linda May, Swankie und Bob Wells als Ferns Mentoren auf ihrer Erkundung der weiten Landschaften des amerikanischen Westens.

The Courier

Samstag, 7. August Der Film erzählt die wahre Geschichte des britischen Geschäftsmannes Greville Wynne, der in einen der grössten internationalen Konflikte der Geschichte rekrutiert wird. Auf Geheiss des britischen MI-6 und einer CIA-Agentin geht er eine verdeckte, gefährliche Partnerschaft mit dem sowjetischen Offizier Oleg Penkovsky ein. Gemeinsam wollen sie entscheidende Informationen liefern, die während des Kalten Krieges zur Verhinderung einer nuklearen Konfrontation und zur Entschärfung der Kuba-Krise benötigt werden.

Wanda, mein Wunder

Dienstag, 10. August Für die wohlhabende Familie Wegmeister-Gloor war nach dem Schlaganfall des betagten Familienoberhaupts klar: Josef wird nicht in ein Pflegeheim eingewiesen. Viel zu lieblos wäre das. So wird die junge Polin Wanda eingestellt, um ihn im Familienanwesen am See rund um die Uhr zu betreuen. Die Arbeit ist schlecht bezahlt, aber Wanda braucht das Geld für ihre eigene Familie in Polen. Da alle unter einem Dach leben, bekommt Wanda einen intimen Einblick in das Familienleben der Wegmeister-Gloors. So intim, dass Wanda unerwartet schwanger wird. Von Josef.

Verlosung Infos einblenden Wir verschenken Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten.

Rufen Sie heute Dienstag von 14 bis 14.10 Uhr an: 079 253 90 85 Pro Filmabend verlosen wir zweimal zwei Gratiseintritte.

Es hat, solange es hat.

we

