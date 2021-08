Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Open-Air statt. Wir verlosen Tickets.

Es naht nicht nur der Herbst, sondern auch das Saisonende des Openair-Kinos beim Restaurant Schützenhaus in Burgdorf: am 4. September flimmert für dieses Jahr der letzte Film über die Leinwand. Filmstart ist beim Eindunkeln, also etwa um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch. (we)

Spagat

Mittwoch, 1. September Marina führt ein ruhiges, eingespieltes Leben: Sie hat einen erfüllenden Beruf als Lehrerin, einen liebevollen Mann und eine etwas rebellische Tochter im Teenageralter. Die Affäre mit Artem, dem Vater einer ihrer Schülerinnen, beschwingt ihren Alltag. Artem kam mit seiner Tochter Ulyana vor ein paar Jahren aus der Ukraine in die Schweiz und lebt seither unauffällig und ohne Aufenthaltsbewilligung in einer kleinen Wohnung. Doch als das Mädchen bei einem Diebstahl erwischt wird und damit eine Reihe folgenschwerer Ereignisse auslöst, drohen die Maskeraden aufzufliegen.

Long Story Short

Donnerstag, 2. September Der chronische Aufschieber Teddy wacht am Tag nach seiner Hochzeit in einem Parallelleben auf, in dem er alle paar Minuten ein Jahr in die Zukunft springt. Ihm wird nicht nur bewusst, wie rasend schnell die Zeit verrinnt, sondern auch, dass er sein bisheriges Leben verschwendet hat und zum Egoisten geworden ist. Ihm wird klar, was wirklich zählt und er beschliesst, jeden Moment voll auszukosten, um seine Fehler zu korrigieren und die Liebe seines Lebens zurückzuerobern.

Dream Horse

Freitag, 3. September Die Putzfrau und Barkeeperin Jan Vokes bringt ihren Ehemann Brian und den örtlichen Buchhalter Howard Davies dazu, zusammen mit anderen Dorfbewohnern ein Fohlen aufzuziehen; untergebracht wird das Tier in einem Schrebergarten. Den Hoffnungsträger nennen sie Dream Alliance. Und tatsächlich erweist sich Dream Alliance auf der Rennbahn als ernst zu nehmende Konkurrenz für die millionenschweren Rennpferde – ein wahrer Held der Arbeiterklasse, der das Establishment auf eigenem Grund herausfordert. Doch er verändert auch das Leben der beteiligten Dorfbewohner.

Brave Mädchen tun das nicht

Samstag, 4. September Die Violinistin Lucy Neal hat ihr Leben dank Post-its und zahlreicher To-Do-Listen voll im Griff. Sie kann nichts erschüttern – eigentlich. Doch dann erwischt Lucy ihren Freund Jeff mit einem Pornofilm, was ihre heile Welt ins Wanken bringt. Sie stellt ihn vor die Wahl: Entweder widmet er sich voll und ganz seiner Freundin oder seinen Pornos. Jeff macht kurzen Prozess, bezeichnet Lucy als verklemmt und geht. Dass sie verklemmt sein soll, kann die Musikerin nicht auf sich sitzen lassen. Sie erstellt eine Sex-to-do-Liste, mit all den Dingen, die sie im Bett noch erleben will. Unterstützung erhält sie von ihren Freunden aus dem Streichquartett, die ihr nur zu gerne dabei helfen, die Liste abzuarbeiten.

