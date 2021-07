Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Openair statt. Wir verlosen Tickets.

Film ab. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Openair-Zeit. Zum 22. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; vom 16. Juli bis zum 4. September flimmern 37 Filme über die Leinwand – «Klassiker und Blockbuster» seien dabei, schreiben die Organisatoren. Filmstart ist jeweils beim Eindunkeln, im Juli also etwa um 21.30 Uhr, im August um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 150 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch. (we)

El Robo des Siglo

Foto: pd

Freitag, 16. Juli 2006 hecken Ganoven den perfekten Plan für einen Banküberfall in Buenos Aires aus. Er ist in die Geschichte eingegangen als einer der grössten Coups überhaupt und einer der gelungensten. Der erste Film im Cinété-Programm ist eine Komödie, entstanden auf der Basis des realen Geschehens. «Packend geschrieben, vergnüglich inszeniert, toll besetzt und gespielt und spannend bis zum Schluss.»

I care a lot

Foto: pd

Samstag, 17. Juli Die mit dem Selbstbewusstsein eines Hais ausgestattete Marla Grayson arbeitet als professionelle und bei Gericht akkreditierte Betreuerin für zahlreiche Senioren, deren Vermögen sie sich auf höchst zweifelhafte, aber legale Weise unter den Nagel reisst. Ihre gut geölte Maschinerie setzen Marla und ihre Geschäftspartnerin und Liebhaberin Fran auch bei Jennifer Peterson ein – einer schwerreichen Seniorin ohne Erben. Als jedoch herauskommt, dass auch Jennifer ein ähnlich fragwürdiges Geheimnis mit sich herumträgt und Verbindungen zu einem unberechenbaren Gangster pflegt, muss Marla einen Gang höher schalten, um in einem Kampf unter Widersachern bestehen zu können, der weder fair noch ehrlich abläuft.

Été 85

Foto: pd

Dienstag, 20. Juli Alexis findet sich in Handschellen in einem spärlich beleuchteten Gang. Was ist passiert im kleinen Küstenort in der Normandie? Die Geschichte beginnt ein paar Wochen zuvor. Alexis fährt allein aufs Meer hinaus, ein überraschend aufziehendes Unwetter lässt sein kleines Boot kentern. Der 16-Jährige wird vom selbstbewussten, etwas älteren David aus der stürmischen See gerettet. So beginnt eine grosse, leidenschaftliche Sommerliebe. Eines Tages jedoch muss Alexis feststellen, dass sein Liebster die halbe Nacht mit einer neuen Bekanntschaft am Strand verbracht hat. Und bald steht eine Bootsfahrt mit der lebenslustigen Kate an, mit der David heftig flirtet.

Verlosung Infos einblenden Wir verschenken Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten Rufen Sie heute Dienstag von 14.00 bis 14.10 Uhr an: 079 253 90 85 Pro Filmabend verlosen wir zweimal zwei Gratiseintritte.

Es hat, solange es hat.

we

Fehler gefunden?Jetzt melden.