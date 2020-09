Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Openair statt. Wir verlosen Tickets.

Film ab. Foto Getty Images

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Openair-Zeit – trotz Corona. Zum 21. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; am 6. September geht es zu Ende. Filmstart ist beim Eindunkeln, also etwa um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 180 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch. (we)

Un divan à Tunis

Donnerstag, 3. September Die Psychoanalytikerin Selma flüchtet während der Revolution in Tunesien nach Frankreich. Zurück in ihrer Heimatstadt Tunis, eröffnet sie eine Praxis für Psychoanalyse. Die ersten Patientinnen und Patienten finden sich schnell, sodass sich Selmas Behandlungszimmer bald als Fenster in die Gesellschaft entpuppt, mit Blick auf eine Welt voller Kontraste und Widersprüche, mit Ansichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Pinocchio

Freitag, 4. September Holzschnitzer Geppetto bekommt das perfekte Stück Holz für sein neustes Projekt – eine Marionette. Doch dann passiert etwas Magisches: Die Holzpuppe beginnt plötzlich zu reden, sie fängt an zu gehen, zu rennen und zu essen – wie ein ganz normaler Junge auch. Geppetto nennt ihn Pinocchio und erzieht ihn wie seinen eigenen Sohn. Der Junge wird hereingelegt, gekidnappt und von Banditen durch eine Welt voller phantasiereicher Kreaturen und Orte verfolgt. Die Fee mit den dunkelblauen Haaren, seine treue Freundin, versucht Pinocchio immer wieder davon zu überzeugen, dass sein grösster Traum nur wahr werden kann, wenn er sich bessert: Denn Pinoccio möchte irgendwann ein richtiger Junge aus Fleisch und Blut sein.

Platzspitzbaby

Samstag, 5. September Frühling 1995: Nach der Auflösung der offenen Drogenszene in Zürich ziehen die elfjährige Mia und ihre drogenabhängige Mutter Sandrine in ein Städtchen im Zürcher Oberland. Doch das neue Zuhause ist für Mia kein Paradies. Denn Sandrine hätte niemals das Sorgerecht erhalten dürfen. Mia flüchtet sich in eine Fantasiewelt mit einem imaginären Freund. Mit ihm unterhält sie sich in den einsamen Stunden und schmiedet fantastische Pläne für ein Inselleben mit ihrer Mutter, fernab der Drogen. In einer Kindergang, deren Mitglieder aus ähnlichen Verhältnissen stammen, findet Mia eine Art Ersatzfamilie und immer mehr auch die Kraft, sich gegen ihre alles beherrschende Mutter aufzulehnen.

Mare

Sonntag, 6. September Geflogen ist Mare in ihrem ganzen Leben noch nie, obwohl sie mit ihrem Mann und den drei Kindern im Teenager-Alter direkt neben dem Flughafen lebt. Sie liebt ihre Familie, auch wenn sie ihr manchmal gehörig auf die Nerven geht. Und sie hat Träume: Mare sehnt sich etwa nach einem eigenen Job und mehr Unabhängigkeit. Ihr Ehemann ist ihre Jugendliebe, doch als eines Tages ein jüngerer Mann in das Nachbarhaus einzieht, überschreitet die Ehefrau und Mutter eine Grenze.

Verlosung Infos einblenden Wir verschenken Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten Rufen Sie heute Dienstag von 14.00 bis 14.10 Uhr an: 079 253 90 85

Pro Filmabend verlosen wir zweimal zwei Gratiseintritte.

Es hat, solange es hat.

we