Cinété in Burgdorf - Filme unter freiem Himmel

Film ab. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Open-Air-Zeit. Zum 22. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; vom 16. Juli bis zum 4. September flimmern 37 Filme über die Leinwand – «Klassiker und Blockbuster» seien dabei, schreiben die Organisatoren. Filmstart ist jeweils beim Eindunkeln, also etwa um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 150 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch.

Atoinette dans les cevennes

Foto: pd

Mittwoch, 18. August Die junge, aufgestellte Lehrerin Antoinette freut sich auf die Sommerferien mit ihrem heimlichen Geliebten Vladimir, dem attraktiven Vater einer ihrer Schülerinnen. Doch daraus wird nichts: Vladimir bucht mit seiner Familie spontan ein Esel-Trekking in den südfranzösischen Cevennen. Kurz entschlossen folgt ihm Antoinette auf den Stevenson-Pfad, mit Strohhut, rosa Rollkoffer und dem Begleit-Esel Patrick. Das störrische Tier fordert ihre ganze Geduld, entpuppt sich aber als guter Zuhörer und führt sie zu völlig neuen, erfrischenden Erkenntnissen über das Leben und die Liebe.

Opération Portugal

Foto: pd

Donnerstag, 19. August Der 35-jährige Hakim, ein liebenswerter Quartierpolizist marokkanischer Herkunft, soll für eine Ermittlung die portugiesische Gemeinschaft infiltrieren. Aber kann man in drei Tagen Portugiese werden? Vor allem wenn man bedenkt, dass Hakim bei Einsätzen eine wandelnde Katastrophe ist. Seine Ungeschicktheit und sein Pech verwandeln seine zahlreichen Unterfangen in Desaster. Er wird der Aufgabe sicher nicht gewachsen sein, so denkt man.

Beyto

Foto: pd

Freitag, 20. August Er ist ein talentierter Schwimmer, ein motivierter Lehrling, ein cooler Kumpel: Beyto steht mitten im Leben, vor sich eine rosige Zukunft. Eigentlich. Doch als sich der einzige Sohn türkischer Einwanderer in seinen Trainer Mike verliebt, bricht die heile Welt zusammen. Schockiert und beschämt sehen seine Eltern nur einen Ausweg: Beyto muss heiraten, Tradition und Ehre wahren. Sie locken ihren Sohn in ihr Heimatdorf und planen ihn mit Seher, seiner Freundin aus Kindheitstagen, zu verheiraten. Plötzlich befindet sich Beyto in einer zerreissenden Dreiecksbeziehung: Wie kann er zu Mike zurückfinden, ohne Seher ihrer Zukunft zu berauben? ​

In the Heights

Foto: pd

Samstag, 21. August Usnavi nennt den Manhattaner Stadtteil Washington Heights sein Zuhause und fühlt sich dort eigentlich wohl. Er besitzt eine kleine Botega. Außerdem hilft er einer kubanischen Dame und ist heimlich in die schöne, junge Frau aus dem Schönheitssalon verliebt. Sein großer Traum ist es, in der Lotterie zu gewinnen, um endlich wieder in seine Heimat – die Dominikanische Republik – zurückkehren zu können. Bis dahin versucht er, die Zeit in seinem Viertel so gut es geht zu genießen.

Le meilleur reste à venir

Foto: pd

Dienstag, 24. August Nach einem großen Missverständnis sind die beiden Freunde Arthur und Cesar fest davon überzeugt, dass der jeweils andere nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie beschließen, die ihnen noch verbleibende Zeit bestmöglich zu genießen – und lernen dabei gemeinsam, was es heißt, zu leben.

