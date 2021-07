Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Openair statt. Wir verlosen Tickets.

Film ab. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Openair-Zeit. Zum 22. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; vom 16. Juli bis zum 4. September flimmern 37 Filme über die Leinwand – «Klassiker und Blockbuster» seien dabei, schreiben die Organisatoren. Filmstart ist jeweils beim Eindunkeln, im Juli also etwa um 21.30 Uhr, im August um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 150 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch.

La Daronne

Foto: pd

Mittwoch, 21. Juli Patience ist selbstbewusst, unabhängig und vor allem schlagfertig. Nur bei ihren Finanzen ist Luft nach oben. Als Dolmetscherin im Drogendezernat übersetzt sie abgehörte Telefonate und ist dafür massiv unterbezahlt. Als das Pflegeheim ihrer Mutter wegen unbezahlter Rechnungen droht, die alte Dame auszuquartieren, gerät Patience unter Handlungsdruck. Der Zufall will es, dass gerade eine Drogenlieferung auf dem Weg nach Paris ist. Patience entscheidet sich spontan gegen die Ehrlichkeit und sabotiert die Beschlagnahmung der Drogen. In Eigenregie fahndet sie nach dem hochwertigen Hasch – und wird fündig. Patience macht sich ans Werk und zeigt sich von ihrer besten Seite: Als begnadete Verkäuferin mischt sie den Pariser Drogenmarkt maximal auf. Mit offensichtlichem Vergnügen an ihrer neuen Rolle als gebieterische Madame Hasch lässt sie ihrer kriminellen Kreativität freien Lauf.

The Secret Garden

Foto: pd

Donnerstag, 22. Juli Die in Indien lebende, zehnjährige Britin Mary Lennox wird nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern auf das tief in den Yorkshire Moors gelegene Landgut ihres Onkels Archibald geschickt. Weder der Onkel noch die Haushälterin interessieren sich für das Mädchen. Die Geheimnisse in dem grossen Haus mit den verschlossenen Zimmern wecken schnell Marys Neu-gier. Sie erfährt von einem geheimen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten hat und macht sich auf die Suche. Aber was sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten. Gemeinsam mit ihrem kränklichen Cousin Colin und ihrem neugewonnenen Freund Dickon entdeckt sie eine farbenprächtige und nahezu magische Welt….

After Truth

Foto: pd

Freitag, 23. Juli Nachdem Hardin sie sehr verletzt hat, beschliesst Tessa, die Beziehung mit ihm zu beenden. Lange Zeit wurde ihr die Wahrheit über ihn vorenthalten, nun, da sie davon weiss, fühlt sie sich hintergangen und gedemütigt. Sie will zurück in ihr altes Leben. Wenn da nur nicht andauernd die Erinnerungen an seine leidenschaftlichen Küsse, die zärtlichen Berührungen und seine hingebungsvolle Liebe wären. Nach all den herben Enttäuschungen ist ihr Verlangen nach dem Mann mit den wunderschönen grünen Augen ungebrochen. Was wird Tessa tun?

Drunk

Foto: pd

Samstag, 24. Juli Der ausgebrannte Geschichtslehrer Martin und drei Kollegen müssen dringend neuen Schwung in ihr Leben bringen und verabreden daher ein ungewöhnliches Experiment: Von nun an wollen sie während der Arbeit stets einen Alkoholpegel von 0,5 Promille halten und testen, ob sie auf diese Weise ihr Leistungsvermögen entscheidend steigern können. Nach ersten erfreulichen Ergebnissen soll die «Studie» schnell auf eine neue Stufe gehoben werden.

Eden für Jeden

Foto: pd

Dienstag, 27. Juli Eine junge Frau taucht über ihre Grossmutter in den faszinierenden Kosmos eines Schrebergartens ein: Leid gärtnert neben Freud, Intelligenz neben Einfachheit, Toleranz neben Spiessigkeit. Bald schon verheddert sie sich in einen Kleinkrieg mit dem überkorrekten Schrebergarten-Präsidenten – und kommt dabei einem düsteren Familiengeheimnis auf die Schliche…

Verlosung Infos einblenden Wir verschenken Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten Rufen Sie heute Dienstag von 13.00 bis 13.10 Uhr an: 079 253 90 85 Pro Filmabend verlosen wir zweimal zwei Gratiseintritte.

Es hat, solange es hat.

we

Fehler gefunden?Jetzt melden.