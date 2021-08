Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Open-Air statt. Wir verlosen Tickets.

Film ab. Foto: Getty Images

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Open-Air-Zeit. Zum 22. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; noch bis zum 4. September flimmern Filme über die Leinwand – «Klassiker und Blockbuster» wie die Organisatoren schreiben. Los geht es jeweils beim Eindunkeln, also etwa um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 150 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch.

The Singing Club

Fotos: pd

Mittwoch, 25. August Während eines Einsatzes ihrer Männer in Afghanistan bleibt eine Gruppe Ehefrauen auf einer Militärbasis in Grossbritannien zurück. Abgeschnitten von der Aussenwelt finden die Frauen einen unkonventionellen Weg, um der bedrückenden Ungewissheit und dem öden Alltag zu entfliehen – sie gründen den ersten Soldaten-Frauenchor.

Made in ltaly

Donnerstag, 26. August Der erfolgreiche Londoner Galerist Jack steht vor dem Ende von Ehe und Karriere: Denn seine Frau will die gemeinsame Galerie verkaufen. Um dies zu verhindern, will Jack das ehemalige Familiendomizil in der Toskana zu Geld machen. Dazu braucht er das Einverständnis seines Vaters Robert, von dem er sich jedoch seit dem Tod der Mutter entfremdet hat. Letztendlich machen sich die beiden aber gemeinsam auf die Reise nach Italien, um die seit Jahren leerstehende Villa zu verkaufen. Was sie dort vorfinden, ist ganz und gar nicht, was Jack erwartet hat. Das Haus ist in einem desolaten Zustand und eine eigenwillige lokale Handwerkertruppe soll es wieder auf Vordermann bringen. Doch dann begegnet Jack der jungen Köchin Natalia, die zuerst mit köstlichem Essen aus ihrer Trattoria sein leibliches und bald auch sein seelisches Wohl ins Lot bringt. Während die Villa langsam in altem Glanz erstrahlt, nähern sich auch Vater und Sohn wieder an.

Enkel für Anfänger

Freitag, 27. August Auf Nordic Walking und Senioren-Kurse an der Uni haben die Rentner Karin, Gerhard und Philippa keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Grosselternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei «lebhafte» Paten-Enkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füssen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene… ​

Generation: Beziehungsunfähig

Samstag, 28. August Tim hält sich für den Lebemann schlechthin. Der Single datet eine Frau nach der anderen, nur um sich dann nicht mehr bei ihr zu melden, wenn es ihm zu ernst oder zu langweilig wird. Mit dieser Einstellung ist er nicht allein, schließlich geht es vielen anderen seiner Generation ebenfalls so. Michas Dating-Karussell geht für den Full-Time-Single jedoch nur so lange gut, bis er Ghost trifft. Sie hält ebenfalls nichts vom Konzept einer festen Bindung, doch nun ist es Micha, der mehr will. Dumm nur: Auf den romantischen Micha steht die unabhängige Ghost so gar nicht…

Platzspitzbaby

Dienstag, 31. August Frühling 1995: Nach der Auflösung der offenen Drogenszene in Zürich ziehen die elfjährige Mia und ihre Mutter Sandrine in ein idyllisches Städtchen im Zürcher Oberland. Doch das neue Zuhause ist für Mia kein Paradies. Denn Sandrine ist schwer drogenabhängig und hätte niemals das Sorgerecht erhalten dürfen. Mia flüchtet sich in eine Fantasiewelt mit einem imaginären Freund. Mit ihm unterhält sie sich in den einsamen Stunden und schmiedet fantastische Pläne für ein Inselleben mit ihrer Mutter, fernab der Drogen. In einer Kindergang, deren Mitglieder aus ähnlich schwierigen Verhältnissen stammen, findet Mia eine Art Ersatzfamilie und immer mehr auch die Kraft, sich gegen ihre alles beherrschende Mutter aufzulehnen.

Verlosung Infos einblenden Wir verschenken Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten. Rufen Sie heute Dienstag von 14 bis 14.10 Uhr an: 079 253 90 85 Pro Filmabend verlosen wir zweimal zwei Gratiseintritte.

Es hat, solange es hat.

we

Fehler gefunden?Jetzt melden.