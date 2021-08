Cinété in Burgdorf – Filme unter freiem Himmel In diesen Wochen findet beim Schützenhaus das Kino-Open-Air statt. Wir verlosen Tickets.

Film ab. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sommerzeit ist in Burgdorf auch Open-Air-Zeit. Zum 22. Mal findet das Cinété im Biergarten des Restaurants Schützenhaus statt; vom 16. Juli bis zum 4. September flimmern 37 Filme über die Leinwand – «Klassiker und Blockbuster» seien dabei, schreiben die Organisatoren. Filmstart ist jeweils beim Eindunkeln, also etwa um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Da nur 150 Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf: Tourist Office, Bahnhofstrasse 14, Burgdorf oder online über cinete.ch.

Promising Young Women

Fotos: pd

Donnerstag, 12. August Sie ist verführerisch, extrem gerissen und ihre Rache wird bittersüss! Von Cassie hiess es immer, sie sei eine vielversprechende junge Frau. Aber jetzt findet man sie immer öfter abends, vermeintlich betrunken, in einer Bar. Welcher Mann erwartet da noch etwas von ihr – ausser leichte Beute zu sein? Welch ein fataler Irrtum …

Gli Anni Più Belli

Freitag, 13. August Rom, anfangs der 1980er-Jahre. Giulio, Paolo und Riccardo sind jung und haben grosse Träume. Bald stösst Gemma, in die Paolo hoffnungslos verliebt ist, zu den Jungs. Fortan gehen die vier gemeinsam durch dick und dünn. Die Jahre vergehen, die Welt und Italien verändern sich. Riccardo versucht sich als Künstler, als Journalist, als Politiker. Paolo bleibt seinen Idealen treu, wird Lehrer für Latein und Literatur. Giulio will als Anwalt die Welt verbessern, bis ihn der Reichtum lockt. Gemma arbeitet als Kellnerin und sucht Halt in der Liebe. Die Wege der vier trennen sich, kreuzen und verflechten sich doch immer wieder. Und alle stehen sie eines Tages vor der Frage, was im Leben wirklich wichtig ist…

The Secret – Das Geheimnis

Samstag, 14. August Der Film wurde vom gleichnamigen Bestseller-Roman aus dem Jahr 2006 inspiriert. Das Buch entwickelte sich zu einem globalen Phänomen und verhalf Millionen von Menschen zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben. Miranda Wells ist eine junge, hart arbeitende Witwe, die mit Mühe versucht, ihre drei Kinder alleine grosszuziehen. Ein heftiger Sturm stellt die Familie vor unüberwindbar scheinende Schwierigkeiten und bringt gleichzeitig einen mysteriösen Mann namens Bray Johnson in ihr Leben. In nur wenigen Tagen entfacht Brays Anwesenheit den Geist der Familie neu – doch der fremde Mann trägt ein Geheimnis in sich, das alles verändern könnte.

Verlosung Infos einblenden Wir verschenken Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten. Rufen Sie heute Dienstag von 14 bis 14.10 Uhr an: 079 253 90 85 Pro Filmabend verlosen wir zweimal zwei Gratiseintritte.

