Verlosung – Film-Reihe: «Sois belle et tais-toi» Das Kino Rex zeigt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Frauenzentrale Bern Filme von und mit Frauen. Gewinnen Sie zwei Freikarten und wählen Sie Ihren Lieblings-Frauenfilm. Aline Zwahlen

Bereits seit 100 Jahren unterstützt und vertritt die Frauenzentrale Bern die Anliegen von Frauen in Politik, Arbeitswelt und Gesellschaft. Und bietet für Frauenund Männer Beratungen in den Bereichen Recht, Budget und Altersvorsorge an.

Das will gefeiert sein. Das Kino Rex hat dafür mit Veronika Minder und Béatrice Stucki eine besondere Filmreihe zusammengestellt, die filmhistorische Einblicke in die Emanzipations-Geschichte der Frauen gibt. Lassen Sie sich überraschen.

Datum, Zeit und Ort

Donnerstag, 5. - Mittwoch, 11. März 2020

Beginn unterschiedlich – siehe Links

Kino Rex Bern



Teilnahmeschluss

1. März 2020



