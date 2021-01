Leserreaktionen – FFPS-Masken: «Der Bundesrat hat eine Vorbildrolle» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Diskussion um die FFP2-Masken.

In Bayern sind sie seit dieser Woche Pflicht in Geschäften und im ÖV: FFP2-Masken. Bundesrat Alain Berset hält ein solches Obligatorium in der Schweiz für nicht notwendig. Foto: Keystone

Zu «Welche Masken nützen gegen das neue Virus?»

Ich selbst lebe seit Jahrzehnten mit einem mittelschweren Asthma bronchiale, habe hochbetagte Eltern und Schwiegereltern und bin Tochter und Enkelin und Urenkelin von Apothekern. Schon seit Juni trage ich FFP2-Masken im ÖV und in den Läden, zum Teil stundenlang nonstop. Die Handhabung ist einfach, der Tragekomfort hoch. Das sagt auch mein Mann, der damit als Elektriker auf dem Bau arbeitet. Wir haben bisher etwa 200 Stück getragen. Leider beobachte ich seit Monaten, wie ein Grossteil der Leute ihre Maske unsorgfältig handhabt und falsch trägt. Das Motto sollte sein: Gib dem Virus keine Chance. Den Medien und dem Bundesrat kommt dabei eine Vorbildrolle zu, der beide noch zu wenig gerecht werden. Bitte nur noch Bilder von Leuten mit korrekt getragenen Masken veröffentlichen. Mit dem Tragen von FFP2-Masken würde der Bundesrat den Ernst der Lage für alle fassbarer machen. Marianne Bertsch-Junger Spiegel b. Bern

Zu «Was wir noch übers Impfen im Kanton Bern wissen müssen»

Ich mit Lungenkrebs, bin erst in der Gruppe B eingeteilt und bekomme in etwa einem Monat die Impfung. Ich bin ein Hochrisiko-Patient und wenn ich Corona bekommen sollte, dann muss ich auch auf die Intensivstation und könnte daran sterben. Für mich sollten Personen wie ich auch in die Gruppe A eingeteilt werden. Onlinekommentar von Andreas Blaser

Zu «8700 Hauseigentümer legen Einsprache ein»

Alle wissen wie schwierig und traurig das Jahr 2020 war. Man sollte meinen, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit, alle zusammenhalten sollten. Dies passiert im Kanton Bern leider überhaupt nicht. Weiss doch unsere Kantonsregierung nichts Besseres als alle Liegenschaften höher einzuschätzen, obwohl viele Leute mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben (etwa Kurzarbeit und Geschäftsschliessungen). Es ist eine Schande, wie der Bürger gerade behandelt wird und ich bin sehr enttäuscht. Der grösste Ärger war als genau am 24. Dezember 2020 die Liegenschaftssteuer-Rechnung in unseren Briefkästen war. Ich finde dies mehr als herzlos. Für mich bedeutet dies, dass der normale Bürger (mindestens im Kanton Bern) absolut nichts zählt und nur dazu da ist um seine Steuern zu bezahlen. Martin Eichenberger, Thun

Zu «Metzler wieder politisch aktiv – für Initiative der Konkurrenz»

Ruth Metzler hilft nicht nur den FDP-Frauen, sondern allen Frauen und nicht zu vergessen, allen Männern auch. Diese weltweit einzigartige Besteuerung von Ehepaaren ist eine Diskriminierung und muss endlich ein Ende haben. Steuern sollen dort anfallen, wo Einkommen kreiert und erhalten wird, also an der Quelle. Heute sollte man deshalb über einen Hausfrauenlohn diskutieren. Überall in der westlichen Welt sind wir im 21. Jahrhundert angelangt. Nur mit der Bevormundung, ja sogar Unterdrückung der Frau, bleibt fast alles wie im Mittelalter. Hier ist genauso ein Umdenken erforderlich, wie in der weltweiten Umweltpolitik. Nachhaltige Änderungen sind jetzt in beiden Bereichen bitter nötig. Mark Gasche, Kirchberg

Zum Leserbrief von Rolf Spörri

Rolf Spörri, etliche Menschen heitern ihr Gemüt mit Schönem auf. Blumen bringen Freude, Lebensqualität und Farbe in den oft trüben Alltag. Während des letzten Lockdowns kaufte ich manchmal für meine 92-jährige Nachbarin ein. Einmal bat sie zu meinem Erstaunen, ihr nur Blumen zu bringen. Ausserdem, müssten die Blumengeschäfte erneut ihre Tore schliessen, dann wären die vielen Arbeiter, die keine sozialen Hilfe seitens Staat erhalten, etwa in Afrika ohne Einkommen, was Hunger bedeutet. Ich danke dem Bundesrat, dass die Blumengeschäfte und Gärtnereien offen bleiben. Margot Wyss, Goldswil

Zum Leserbrief von Christoph Jakob-Lüthy

Mit Interesse habe ich den Leserbrief von Christoph Jakob-Lüthy gelesen. Ich kann seinen Argumenten nur zustimmen. Die Schafhalter jammern wegen des Wolfs, aber selber zur Initiative greifen ist offenbar zu kostspielig und zu aufwändig. Mir tun die Tiere sehr leid, die wegen der Vernachlässigung der Schafhalter leiden müssen. Sie kassieren Subventionen und dort sollte dringend rigoros angesetzt werden. Wer seine Schafe nicht artgerecht hält, der soll gebüsst und ihm die Subvention gestrichen werden. Marianne Burkhard, Wattenwil

Zu «Massenquarantäne an der Schule in Bremgarten»

Überrascht bin ich nicht. In einer Gondel, in der 100 Personen Platz haben darf mit Zweidrittel gefüllt werden. Also gut 60 Personen aus sehr vielen verschiedenen Haushalten. Aber zu Hause dürfen sich dann zwei Familien mit den Kindern nicht mehr treffen. Noch Fragen? Onlinekommentar von R. Althaus