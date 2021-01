Abfahrt in Kitzbühel – Feuz gelingt der ersehnte Sieg auf der Streif Der Emmentaler triumphiert erstmals im Klassiker. Bange Momente erlebt er auf dem Leaderstuhl vor allem wegen eines Teamkollegen.

Feuz fährt mit der Nummer 5 eine Zeit, die keiner mehr unterbieten kann. Video: SRF

Endlich! Anders lässt es sich kaum sagen aus Schweizer Sicht. Viermal war er Zweiter gewesen, und immer wieder musste Beat Feuz die Frage beantworten: Wann, ja wann reichts zum ersten Sieg auf der Streif? Die Antwort: 2021. Mit einer fulminanten Fahrt distanzierte er seine ärgsten Konkurrenten, am nächsten kam ihm Vorjahressieger Matthias Mayer, der 16 Hundertstel verlor. Dritter wurde der Italiener Dominik Paris, mit drei Abfahrtssiegen am Hahnenkamm einer der ganz Grossen, er stand erstmals nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr auf dem Podest. Erfreulich war auch der Auftritt von Carla Janka, der Obersaxer wurde Sechster. (Den Ticker zum Nachlesen gibts hier)

Feuz gab sich im Ziel zwar durchaus selbstkritisch, bemängelte seine Linie im U-Hakerl, sah sich in der Traverse zu tief – und doch gelang es ihm, eine Lücke in seinem Palmarès zu schliessen. Weil er etwas tat, was er in den drei vorherigen Abfahrten dieses Winters noch nicht getan hatte: Er ging aufs Ganze. «Ich bin auf jeden Fall zufrieden, weil ich so viel riskiert habe», sagte er nach seiner Fahrt.

Als die Jury das Rennen nach 30 Fahrern wegen zu starken Winds abbrach und sein Sieg feststand, hatte Feuz zwiespältige Gefühle. «Ich bin stolz auf die Art, wie ich gefahren bin, wie ich ans Limit ging. Aber eben: Es gab Stürze, es ging ewig lang, es war ein zäher Tag», sagte er. «Aber die Freude ist natürlich da.» Was den 33-Jährigen zusätzlich freute: dass er das Podest mit seinen «Kumpels» Matthias Mayer und Dominik Paris teilen konnte. «Das macht es umso schöner.»

Überschattet wurde Feuz’ Premierensieg vom schweren Sturz seines Teamkollegen Urs Kryenbühl. Der Schwyzer geriet beim Zielsprung in Vorlage und prallte heftig auf seinen Kopf. Er blieb minutenlang regungslos im Ziel liegen und wurde schliesslich mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Laut Swiss-Ski war er dabei immerhin ansprechbar und erkannte seinen Trainer.

Urs Kryenbühl stürzt beim Zielsprung schwer. Video: SRF

Kitzbühel (AUT). Weltcup. Abfahrt der Männer: 1. Beat Feuz 1:53,77. 2. Matthias Mayer (AUT) 0,16. 3. Dominik Paris (ITA) 0,56. 4. Johan Clarey (FRA) 0,89. 5. Andreas Sander (GER) 0,95. 6. Carlo Janka 1,37. 7. Matthieu Bailet (FRA) 1,50. 8. Romed Baumann (GER) 1,51. 9. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,62. 10. Nils Allegre (FRA) 1,64.

Die weiteren Schweizer: 25. Urs Kryenbühl 3,40. 28. Ralph Weber 4,93. Nicht gestartet wegen Rennabbruch: Nils Mani. Marco Odermatt. Stefan Rogentin. Gilles Roulin.

Disziplinenwertung: 1. Mayer 238 Punkte. 2. Feuz 226. 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 190. 4. Paris 152. 5. Clarey 137.

Gesamtweltcup: 1. Alexis Pinutrault (FRA) 778. 2. Kilde 560. 3. Odermatt 501. 4. Marco Schwarz (AUT) 466. 5. Filip Zubcic (CRO) 462.

kai/wie