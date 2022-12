Stellungnahme

Die Gründe für seinen Rücktritt seien einfach. Irgendwann ist genug. Er habe genug vom Skisport und habe viel erreicht. Er müsse nicht mehr um jede Hundertstel kämpfen. Die Familie sei wichtiger als zweifacher Vater.

Er spricht auch seine vielen Knieoperationen an. Es mache nun keinen Sinn mehr, dafür zu kämpfen und den Körper in Form zu halten. Er wolle nicht mehr so viel Zeit wie in den letzten Jahren investieren, damit er konkurrenzfähig sei.