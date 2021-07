Nationalfeiertag am Thunersee – Feuerwerke am 1. August bewilligt Das Regierungsstatthalteramt hat die 1.-August-Feuerwerke auf dem Thunersee vor Gunten, Oberhofen und Hilterfingen bewilligt. PD

Am rechten Thunerseeufer gibt es am 1. August mehrere Feuerwerke zu bestaunen (Symbolfoto). Foto: Archiv/Hubacher

Nach Anhörung der angrenzenden Gemeinden, der BLS-Schifffahrt sowie der Umwelt- und Polizeifachstellen hat der stellvertretende Thuner Regierungsstatthalter Thomas Blättler mehrere 1.-August-Feuerwerke genehmigt. Dies schreibt das Regierungsstatthalteramt am Montag in einer Mitteilung. Die Feuerwerke werden am Schweizer Nationalfeiertag auf dem See vor Gunten um 21.50 Uhr und zwischen Oberhofen und Hilterfingen um 22.10 Uhr zu sehen sein.

«Private Schiffe dürfen sich der Feuerwerksstelle nicht nähern.» Aus der Mitteilung des Regierungsstatthalteramts

«Die Feuerwerke werden durch Fachleute gezündet und haben genügend Abstand vom Ufer und den Schiffen», heisst es – und weiter: «Private Schiffe dürfen sich der Feuerwerksstelle nicht nähern.» Zudem werden Private gebeten, beim Abbrennen von Feuerwerk auf Personen und Tiere Rücksicht zu nehmen. Zu Gebäuden, Bäumen und Pflanzen sei genügend Abstand einzuhalten. Und: Feuerwerk dürfe nicht ohne Überwachung abgebrannt werden.

