Umstrittene Zwangsabgabe in Bern – Feuerwehrsteuer vor dem Aus Mit Abgaben von Personen, die keinen Feuerwehrdienst leisten, sollte Geld in die leere Stadtkasse fliessen. Andres Marti

Ein Fall für die Profis: Ein Feuerwehrmann beim Brand eines Dachstockes im Sommer 2021 im Marzili in Bern. Foto: Simon Glauser

Mit einer Feuerwehrersatzabgabe will der Berner Gemeinderat das in Schieflage geratene Stadtbudget «stabilisieren». Doch der Vorschlag aus der Direktion von Reto Nause (Mitte) hat im rot-grün dominierten Stadtrat einen schweren Stand: Nach «intensiver Beratung» lehnt die zuständige Kommission für Ressourcen, Wirtschaft, Sicherheit und Umwelt die Ersatzabgabe ab, wie sie am Mittwoch mitteilt.