Renovierung der Innenräume – Feuerwehrmagazin erhält ein neues Innenleben 235’000 Franken hat die Gemeinde Rüderswil für die Sanierung des Feuerwehrmagazins in Zollbrück gesprochen. Das Baugesuch ist eingereicht. Jacqueline Graber

Das Magazin der Feuerwehr befindet sich unterhalb eines Wohnblocks. Foto: Raphael Moser

Das Feuerwehrmagazin in Zollbrück liegt an der Hauptstrasse in Richtung Langnau. Es ist kein eigenständiges Gebäude, sondern befindet sich im Untergeschoss eines Wohnblockes, die Zufahrt erfolgt über einen Parkplatz. Besitzerin ist die Gemeinde Rüderswil. Die Feuerwehrleute von Rüderswil und Lauperswil bilden den Löschzug Zollbrück und gehören zur Feuerwehr Region Langnau. «Sie zahlt uns für die Nutzung des Magazins Miete», erklärt Gemeinderat Thomas Zaugg. Er ist zuständig für das Ressort Bau.

Nun plant die Gemeinde Rüderswil eine Sanierung des Magazins. «Es handelt sich vorwiegend um Hygienemassnahmen», erklärt Zaugg. Die WC-Anlage sei sehr alt, und es gebe keine Geschlechtertrennung. Neu soll es eine Damen- und eine Herren-Toilette geben.