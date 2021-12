Brand in Biel – Feuerwehr rettet Katze aus brennender Wohnung

Am Sonntagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Biel. Ein Mann konnte die Wohnung rechtzeitig verlassen. Eine Katze wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Eine Katze konnte unverletzt aus der Wohnung gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Markus Hubacher

Am Sonntagabend brach kurz nach 21 Uhr in einer Wohnung an der General-Dufour-Strasse in Biel ein Feuer aus, wie die Kantonspolizei meldet. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Biel konnten den Brand in der Küche löschen. Mit dem raschen Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf die anderen Zimmer ausbreitete.

Ein Mann, der sich in der Wohnung aufgehalten hatte, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Katze wurde von der Feuerwehr unverletzt aus der Wohnung gerettet. Der Mann und eine Nachbarin wurden von einem Ambulanzteam wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort kontrolliert. Sie wurden nicht verletzt.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Für den Mann wurde eine private Wohnlösung gefunden. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wurde die General-Dufour-Strasse während rund 40 Minuten für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

pd/tag

