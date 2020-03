Küchenbrand – Feuerwehr rettet Frau aus verschlossener Wohnung Am späten Donnerstagabend musste die Feuerwehr in der Badgasse in Bern eine Frau aus dem dritten Stock retten. Brandursache war eine Pfanne auf dem brennenden Herd.

Grosser Feuerwehreinsatz kurz vor 23 Uhr unter der Münsterplattform. Ein Feuerwehrmann schlägt von der Feuerleiter aus ein Küchenfenster ein. Aus der Wohnung im dritten Stock an der Badgasse 37 steigt Rauch auf. Kurze Zeit später wird eine Frau begleitet von zwei Rettern aus dem Haus zur Ambulanz gebracht.

Um 22.40 Uhr meldeten Anwohner der Kantonspolizei Bern aus dem betreffenden Gebäude einen Feuermelder, der nicht verstummt. Nach Angaben von Sprecherin Jolanda Egger stellten die Einsatzkräfte in der Küche eine Pfanne auf dem brennenden Herd fest. Der Küchenbrand verlief jedoch glimpflich, verletzt wurde niemand. Die gerettete Person sei vor Ort medizinisch kontrolliert worden und habe noch am gleichen Abend in ihre Wohnung zurück kehren können. Der Einsatz dauerte bis Mitternacht.





( sih )