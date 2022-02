Hohe Rauchschwaden und Flammen – Feuerwehr bekämpft Brand in Niederbipper Mehrfamilienhaus In Niederbipp ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ob jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

In einem Mehrfamilienhaus in Niederbipp ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft den Brand und hat die Strasse, welche zum betroffenen Gebäude führt, gesperrt.

Ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht auf 20 Minuten online. Für weitere Angaben, etwa ob es Verletzte gebe, sei es noch zu früh, sagte der Polizei-Mediensprecher. Er stellte weitere Informationen im Verlauf des Tages in Aussicht. Der Alarm ging bei der Polizei um 9.10 Uhr ein.

Fotos von Augenzeugen zeigten hoch in den Himmel steigende Rauchwolken über Niederbipp.

