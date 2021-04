Selbstunfall in Herzogenbuchsee – Feuerwehr befreit Lenkerin aus überschlagenem Auto Am Montagmorgen ist es auf der Thörigenstrasse zu einem Unfall gekommen. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt.

Im Morgenverkehr ereignete sich am Montag auf der Thörigenstrasse in Herzogenbuchsee ein Unfall. Gemäss den aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern war eine Autolenkerin um etwa 6 Uhr von Herzogenbuchsee herkommend in Richtung Thörigen unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 56 geriet das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit einer Mauer und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand, hält die Kapo in einer Mitteilung fest.

Die Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch die Feuerwehr Buchsi-Oenz aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der entsprechende Strassenabschnitt gesperrt werden. In der Folge konnte der Verkehr wechselseitig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Hergangs und der Ursache des Unfalls aufgenommen.

spy/sda

