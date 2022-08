Dank Regenfällen – Feuerverbot im Kanton Bern grösstenteils aufgehoben Wegen den Niederschlägen in den vergangenen Tagen hat sich die Waldbrandgefahr im Kanton Bern verringert. Feuerverbote gelten nur noch im Jura und Oberaargau.

Im Berner Jura und in Teilen des Oberaargaus gilt weiterhin Feuerverbot. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage hat sich die Waldbrandgefahr im Kanton Bern entschärft. Die Regierungsstatthalter haben daher das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe an den meisten Orten per sofort aufgehoben.

Im Berner Jura und in Teilen des Oberaargaus, nördlich der Autobahn A1, gilt das Verbot hingegen noch, wie die bernischen Regierungsstatthalterämter am Freitag mitteilten.

Die Waldbrandgefahr ist nach wie vor auf der Gefahrenstufe «erheblich». Das bedeutet, dass etwa Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfacht werden sollen. Wer Feuer entfacht muss dieses stets beobachten und Funkenwurf sofort löschen. Bei starkem Wind soll ganz aufs Feuern verzichtet werden.

