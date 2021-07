Brand in Zweisimmen – Feuersbrunst im Zentrum Im Zentrum von Zweisimmen brennen drei Häuser seit mehreren Stunden. Fritz Leuzinger UPDATE FOLGT

Brand im Zentrum von Zweisimmen. Foto: Fritz Leuzinger Brand in Zweisimmen Foto: Fritz Leuzinger Brand in Zweisimmen Foto: Fritz Leuzinger 1 / 6

Heute Morgen um 2.23 Uhr alarmierten in Zentrum von Zweisimmen Bewohner des Knubelhauses Feuerwehr und Polizei. An der Schützenstrasse 4 in Zweisimmen brenne das Wohnhaus mit Wagnerei und Schopf. Kurze Zeit später griff das Feuer auf das benachbarte Mehrfamilienhaus Simmengasse1, auf das sogenannte Knubelhaus über. Die Bewohner mussten über die Balkone evakuiert werden, da das Treppenhaus nicht mehr begehbar war. Fast gleichzeitig schlugen die Flammen an der Schützenstrasse 2 auf das Wohnhaus mit Bäckerei und Café Pony über.