Brand in Bolligen – Feuer zerstört einen Schopf – angrenzendes Bauernhaus unbewohnbar In der Nacht auf Sonntag ist in Bolligen ein Schopf komplett abgebrannt. Das angrenzende Bauernhaus ist nicht bewohnbar. Eine Person wurde leicht verletzt.

In der Nacht auf Sonntag ist um 3.55 Uhr in einem Schopf beim Forsthaus in Bolligen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stand der Schopf beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, und das Feuer drohte, auf das Haus überzugreifen.

Die rund 65 Feuerwehrleute aus Bolligen, Ittigen, Moosseedorf und von der Berufsfeuerwehr Bern begannen sofort mit den Löscharbeiten, konnten aber nicht mehr verhindert werden, dass der Schopf komplett zerstört wurde. Das Bauernhaus ist unbewohnbar. Die Nachlöscharbeiten sind noch im Gang und dürften bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Fünf Personen wurden durch ein Ambulanzteam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort kontrolliert. Eine Person wurde beim Brand leicht verletzt. Für die Bewohner und die Tiere wird gemeinsam mit der Gemeinde eine Unterbringungsmöglichkeit organisiert.

Die Grauholzstrasse musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

