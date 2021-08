Sweet Home: 1.-August-Tipps – Feuer und Folklore Grillneuheiten und viel Heimatgefühl: Zehn herrlich schweizerische Inspirationen zum Nationalfeiertag. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Rot und Weiss

Urchig: Antike Papierlampions und Küchentücher aus dem Geschäft Trudy und Vinz. Foto: @trudyundvinz

Als ich kürzlich in einem Hotel meinen Koffer packte, schaute ich mir dazu im Fernseher den alten Schweizer Film «Wachtmeister Studer» an. Ich wurde ganz sentimental, besonders als dem Polizisten am Schluss ein Ständchen vor dem Fenster gehalten wurde. Diese Szene versetzte mich zurück in die Kindheit. Wir waren in den Sommerferien meist bei meinen Grosseltern auf dem Dorf. Meine Mutter hatte Heimweh und wir Kinder freuten uns über die zusätzlich gewonnene Freiheit; denn da war ein grosser Garten, fast keine Autos und eben das Dorf. Wenn jemand in der Nachbarschaft Geburtstag hatte, bekamen sie auch ein Ständchen. Je nach Verein, in dem die Person war, wurde das Ständchen dann jeweils von der Blasmusik oder dem Männerchor abgehalten. Und am ersten August ging es ins Festzelt. Im ganzen Dorf hingen Fähnchen und in unserem Garten genau solche Lampions, wie sie hier das Brocante-Geschäft Trudy und Vinz in St. Gallen anbietet. Wir Kinder durften Zuckerstock und bengalische Zündhölzer anzünden und es gab eine Wurst vom Feuer.