Neues Festival in Beatenberg – Feuer und Flamme für die Kohle Erstmals fand in Beatenberg das Chole-Festival statt. Im Zentrum stand das uralte Naturprodukt Pflanzenkohle. Monika Hartig

Koch Haonan Han (li.) vom Beatenberger Hotel Regina kochte rote Currysauce auf einem Pyrolyse-Ofen, daneben Standwirt Lorenz de Vallier aus Zürich. Foto: Monika Hartig

«Über Jahrhunderte hinweg konnten sich Brasiliens Ureinwohner in unfruchtbaren Gebieten gut ernähren. Sie schufen fruchtbare schwarze Erde mit Dünger aus Pflanzenkohle», erklärte Helmut von Rodenhausen aus Basel. Der Autor des Buchs «Holzkohle» war Gast am Chole-Festival, das am Wochenende erstmals in der Arena von Beatenberg stattfand.

Festivalgäste genossen ein buntes Programm zum Thema Pflanzenkohle: mit einem Forum, Vorträgen, Workshops, Marktständen, Kunst, Sagen, Musik und Kulinarik direkt von Holzkohleöfen. Initiiert hat den Anlass die Interessengruppe C-Werk, gegründet von Beatenbergs Gemeindepräsident Roland Noirjean, Touristiker Thomas Tschopp, Autor Hans-Peter Hufenus (Buch «Urmensch, Feuer, Kochen») und Christian Mulle (Hilterfingen), der im Institut Beatenberg arbeitet.