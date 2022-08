Brand in Wiler bei Seedorf – Feuer in Werkstatt ausgebrochen – keine Verletzten Am Freitag konnte die Feuerwehr einen Werkstattbrand in Wiler bei Seedorf löschen, ehe die Flammen auf den angrenzenden Bauernhof übergriffen.

In einer Werkstatt eines Landwirtschaftsbetriebs in Wiler bei Seedorf ist am Freitagabend einen Brand ausgebrochen. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Gebäude konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Freitag, kurz vor 23 Uhr, wegen eines Brandes in Wiler bei Seedorf alarmiert, wie diese am Samstag mitteilte. Das Feuer sei in einer an einen Bauernhof angrenzenden Werkstatt ausgebrochen. Eine Person, die sich im Wohnbereich des Gebäudes befunden hatte, habe dieses selbständig verlassen können.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden aufgenommen.

SDA/mb

