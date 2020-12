Brand in Mürren – Feuer in Sportgeschäft Bei einem Brand in einem Sportgeschäft in der Nacht auf Mittwoch entstand erheblicher Sachschaden.

In Mürren brannte ein Sportgeschäft. Foto: Bruno Petroni

Kurz nach 23.30 Uhr ging am Dienstagabend bei der Kantonspolizei Bern ein automatischer Brandalarm von der Station Mürren der Mürren-Schilthorn-Bahn ein. «Die umgehend ausgerückte Feuerwehr Mürren/Gimmelwald stellte einen Brand in einem Nebengebäude der Station fest, in dem sich ein Sportgeschäft befindet, und nahm die Löscharbeiten auf», heisst es in einer Kapo-Meldung.

Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen

Im Verlaufe des Einsatzes sei zudem die Feuerwehr Talboden/Isenfluh hinzugezogen worden. «Den Angehörigen der Feuerwehren gelang es, die angrenzenden Gebäude und die Bahninfrastrukturen vor den Flammen zu schützen und den Brand schliesslich zu löschen», so die Mitteilung. Am Gebäude und am Inventar des Sportgeschäfts sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Durch das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern wurden Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

PD