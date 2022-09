Brand in Thun – Feuer in Zündkapselfabrik ausgebrochen Am frühen Montagmorgen ist in der Zündkapselfabrik an der Uttigenstrasse ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr des VBS konnte diesen rasch löschen.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Foto: Enzo Lopardo

Die Meldung, dass es in einem Restaurant an der Uttigenstrasse in Thun brennt, ging am Montagmorgen kurz vor 3.30 Uhr bei der Polizei ein. Die Feuerwehr des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) konnte das Feuer im Restaurant Zündkapselfabrik rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Montagnachmittag mit.

Eine Ambulanz wurde vorsorglich aufgeboten. Es wurde aber niemand verletzt. Nebst der Feuerwehr und einem Ambulanzteam standen mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern, unter anderem das Dezernat für Brände und Explosionen, im Einsatz. «Ersten Abklärungen zufolge dürfte das Feuer durch menschliches Verschulden verursacht worden sein», steht in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Das Restaurant Zündkapselfabrik bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Vor rund einem Jahr brannte es an der Uttigenstrasse bereits einmal. Damals wurde ein Gewerbegebäude Raub der Flammen. Später stellte sich heraus, dass es Brandstiftung war.

pkb/rop

