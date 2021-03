Rauchsäule in Wichtrach – Feuer in Wohngebäude des Restaurants Kreuz An der Schulhausstrasse in Wichtrach stand am Sonntag der Wohnteil des Restaurants Kreuz in Flammen. UPDATE FOLGT

Über Wichtrach steigt eine Rauchsäule auf. Foto: Leserreporter Es brennt der Wohnteil eines Restaurants. Foto: Leserreporter 1 / 2

Am Sonntagvormittag brannte es im Wohnteil des Restaurants Kreuz an der Schulhausstrasse in Wichtrach. Die Rauchsäule war weitherum zu sehen.

Kapo-Sprecherin Lena Zurbuchen bestätigt den Einsatz; die Feuerwehr sei vor Ort und die Löscharbeiten dauerten noch an. Informationen zu allfälligen Verletzten und der Brandursache liegen noch nicht vor.

Auf Facebook kursieren derweil Bilder, die das Ausmass der Zerstörung zeigen:

flo