Brand in Röthenbacher Metzgerei – Feuer in Räucherkammer verursacht hohen Sachschaden In der Nacht auf Donnerstag brannte eine Räucherkammer in Röthenbach im Emmental. Verletzt wurde niemand.

In Röthenbach im Emmental hat in der Nacht auf Donnerstag eine Räucherkammer einer Metzgerei gebrannt. Die ausgerückten Feuerwehren konnten das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Gegen 3.50 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass es an der Dorfstrasse in Röthenbach im Emmental brenne. Die Bewohnerinnen und Bewohner des angrenzenden Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beträgt gemäss ersten Schätzungen über hunderttausend Franken.

Rund 45 Angehörige der Feuerwehren Röthenbach im Emmental, Eggiwil und Region Langnau, ein Ambulanzteam sowie Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern standen im Einsatz. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

SDA/law

