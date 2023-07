Brandursache geklärt – Feuer in Laupener Wohnung absichtlich gelegt Im Mai brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Laupen. Das Feuer wurde vorsätzlich entfacht.

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Laupen von Ende Mai geht auf Brandstiftung zurück. Das haben die Ermittlungen der Berner Kantonspolizei ergeben.

Im Schlafzimmer und in der Küche der betroffenen Wohnung sei absichtlich Feuer gelegt worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus am Niesenweg brach mitten in der Nacht aus. Rund 30 Feuerwehrangehörige bekämpften das Feuer im zweiten Stock des Gebäudes. Alle Hausbewohner wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

SDA/flo

