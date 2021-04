War es Brandstiftung? – Feuer in einem Tankstellenshop in Herzogenbuchsee Am Ostersonntagabend hat es in einem Tankstellenshop an der Zürichstrasse gebrannt. Das Feuer dürfte gelegt worden sein.

Die Feuer Buchsi-Oenz konnte den Brand in einem Tankstellenshop rasch löschen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am Ostersonntag, 4. April, kurz nach 19.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern eine Rauchentwicklung in einem Tankstellenshop an der Zürichstrasse in Herzogenbuchsee gemeldet. Die sofort ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr Buchsi-Oenz hätten den Brand rasch löschen können, hält die Kantonspolizei in einem Mediencommuniqué fest.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs sei das Geschäft geschlossen gewesen. Verletzt wurde niemand. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen. Ersten Abklärungen zufolge dürfte es sich um Brandstiftung handeln. Die Kantonspolizei sucht deshalb Zeugen.

Personen, die am Ostersonntag zwischen 12 und 19.50 Uhr im Bereich des Tankstellenshops an der Zürichstrasse Beobachtungen, wie verdächtige Personen oder Fahrzeuge, gemacht haben, würden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden (031 638 81 11).

ue

Fehler gefunden?Jetzt melden.