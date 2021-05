Brand in Steffisburg – Feuer in einem Holzschopf Am Mittwochmittag hat an der Schwäbisstrasse ein Holzschopf bei einem Einfamilienhaus gebrannt. Zwei Personen mussten leicht verletzt ins Spital gebracht werden.

Ausrücken musste am Mittwoch die Feuerwehr Steffisburg. Foto: Barbara Truninger

«Ein lauter Knall» war der Kantonspolizei am Mittwoch kurz nach 11.40 Uhr an der Schwäbisstrasse in Steffisburg gemeldet worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Holzschopf bei einem Einfamilienhaus, aus dem Flammen und starker Rauch herausdrangen. Die Feuerwehr Steffisburg nahm laut Kapo-Meldung sofort die Löscharbeiten auf und konnte das Feuer «rasch unter Kontrolle bringen». Der Holzschopf und ein sich darin befindendes Auto seien komplett zerstört worden, ein Bootsanhänger leicht beschädigt.

Zwei Personen wurden nach Kapo-Angaben leicht verletzt ins Spital gebracht. Der entsprechende Strassenabschnitt war rund zwei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Umständen des Brandes und zur Ursache aufgenommen.

