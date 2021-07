Brand in Obersteckholz – Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen In Obersteckholz hat es gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde jedoch stark beschädigt und ist unbewohnbar.

Der Brand ereignete sich am Kleben in Obersteckholz (Gemeinde Langenthal). Karte: Google Maps

Die Meldung erreichte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag, 29. Juli, um 17.20 Uhr: Am Kleben in Obersteckholz war ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Als die sofort ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, habe sich das Feuer bereits über die Terrasse des Einfamilienhauses bis hinauf zum Dachstock ausgebreitet, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die rund 42 Angehörigen der Feuerwehr Langenthal konnten den Brand aber rasch unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen. Im Anschluss an diese Arbeiten wurde eine Brandwache gestellt. Ein Bewohner des Hauses, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befand, konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Ambulanzteam wurde vorsorglich aufgeboten; verletzt wurde niemand.

Das betroffene Haus sei beim Brand jedoch stark beschädigt worden und nun unbewohnbar, heisst es. Eine alternative Unterbringungsmöglichkeit konnte mithilfe der Gemeinde organisiert werden. Zur Betreuung betroffener Personen stand zudem das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

swl

Fehler gefunden?Jetzt melden.