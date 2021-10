Brand in Wimmis – Feuer in Batterie-Recycling-Anlage In einem Zwischenlager der Batrec AG brach am Montagabend ein Feuer aus. Trotz starker Rauchentwicklung kam niemand zu Schaden. Nik Sarbach

Das Feuer dürfte auf einen chemischen Prozess bei den Altbatterien zurückzuführen sein. Symbolfoto: Archiv / David Baer

Am Montagabend brach auf dem Gelände der Batterie-Recycling-Firma Batrec AG in Wimmis ein Feuer aus. Eine entsprechende Alarmmeldung sei kurz nach 21 Uhr eingegangen, bestätigt Patrick Jean, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern. Die Betriebswehr der Nitrochemie Wimmis AG habe den Brand mit Unterstützung der Feuerwehren Spiez und Thun rasch unter Kontrolle bringen können, so Jean weiter.

Drei Personen wurden vor Ort von einem Sanitätsteam einem Gesundheitscheck unterzogen. Dabei sind nach Polizeiangaben keine Beeinträchtigungen festgestellt worden. Es sei auch niemand gefährdet gewesen, heisst es bei der Firma selbst. Auch sei kein Umweltschaden entstanden; das Löschwasser habe aufgefangen werden können.