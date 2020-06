Brand in Huttwil – Feuer im Industriegebiet Bei einem Brand an der Industriestrasse ist ein Arbeitsanhänger komplett zerstört worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Fotos: Marcel Bieri

Die Kantonspolizei Bern ist am Samstag kurz vor 15 Uhr über einen Brand an der Industriestrasse in Huttwil informiert worden. Ein Arbeitsanhänger, der auf Baustellen verwendet wird, hatte Feuer gefangen. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Region Huttwil konnten das Feuer vor Ort rasch löschen. Das bestätigt die Medienstelle der Kapo auf Anfrage dieser Zeitung.

Der Anhänger wurde beim Brand komplett zerstört. Zudem wurden andere Anhänger, die daneben gestanden hatten, stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen keine zu Schaden. Die genaue Ursache ist noch nicht geklärt. Es werden nun Ermittlungen aufgenommen. (swl)