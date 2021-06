Mutmassliche Brandstiftung – Feuer bei einem Funkmast in Kiesen ausgebrochen In Kiesen hat es bei einem Funkmast gebrannt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Handlung aus und sucht Zeugen.

Am Montagvormittag wurde bei einem Funkmast am Pontisweg in Kiesen ein Brandschaden entdeckt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, dürfte der Brand in der Nacht auf Montag ausgebrochen und dann von selbst erloschen sein. Das Feuer war wohl gelegt worden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer beispielsweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat oder Angaben zur Urheberschaft des Brandes machen kann, wird gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.