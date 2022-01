Knapp 10’000 Franken Schaden – Feuer auf Berner Spielplatz wurde gelegt Der Brand auf einem Spielplatz an der Jupiterstrasse in Bern ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Die Täter konnten noch nicht ermittelt werden.

Ende Oktober brannten auf dem Spielplatz an der Jupiterstrasse in Bern ein Turm aus Holz. Die Ermittlungen zum Vorfall sind abgeschlossen. Das Feuer, das am 23. Oktober, den Holzturm und eine Rutschbahn völlig zerstörte, wurde gelegt. Die Täter konnten noch nicht ermittelt werden, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der beim Brand entstandene Sachschaden dürfte bei knapp zehntausend Franken liegen.

pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.