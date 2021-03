Gebäude evakuiert – Feuer auf Balkon in Belp Am Samstagmittag hat es bei einem Mehrfamilienhaus in Belp auf einem Balkon gebrannt. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Am Samstag gegen 12 Uhr kam es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Belp zu einem Brand. Als die 35 Angehörigen der Feuerwehr Regio Belp am Einsatzort an der Aemmenmattstrasse eintrafen, waren bereits Flammen auf einem Balkon sichtbar.

Die anwesenden Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.

Wohnung nicht mehr bewohnbar

Eine Person wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch ein Ambulanzteam zur Kontrolle ins Spital gebracht. Aufgrund des Rauches ist die betroffene Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Belp Wohnlösungen gefunden.

Die Aemmenmattstrasse war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

PD/flo