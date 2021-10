Neue Studie – Fettes Essen kann zu Haarausfall führen Neben der genetischen Veranlagung scheint auch eine zu fetthaltige Ernährung eine Rolle zu spielen, wenn sich der Haarschopf lichtet. Stefan Aerni

Gelichteter Haarschopf: Gemäss einer neuen Studie könnte neben einer hormonellen Veranlagung auch zu fetthaltiges Essen zu Haarausfall führen. Foto: Getty

In den meisten Fällen ist Haarausfall androgenetisch bedingt. Das heisst, die Haare werden dünner, weil die Follikel – also die Strukturen, die die Haarwurzel in der Kopfhaut verankern – überempfindlich auf Dihydrotestosteron (DHT) reagieren. Das DHT stammt, wie der Name vermuten lässt, vom männlichen Sexualhormon Testosteron. Weil auch Frauen geringe Mengen männlicher Hormone produzieren, sind sie ebenfalls nicht ganz gefeit vor dieser Art von Haarausfall.

Neben der hormonellen Veranlagung könnte jetzt ein weiterer, bisher kaum bekannter Risikofaktor für Haarausfall dazukommen: fettreiches Essen und starkes Übergewicht.