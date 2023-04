Guggenmusik in Heimberg – Feststimmung nach schwierigen Zeiten Vom 14. bis zum 16. April findet in Heimberg die fünfte Guggen-Schweizer-Meisterschaft statt. OK-Präsident Marcel Aebersold freut sich. Doch die Vorbereitungszeit war schwierig. Luc Marolf

Die Gschirr-Schärbeler haben wie viele Guggen nach der Pandemie mit einer rückläufigen Mitgliederzahl zu kämpfen. Foto: PD

Die Fasnachtszeit findet heuer einen besonderen Schlusspunkt. Mitte April treffen sich auf dem Schulareal Untere Au in Heimberg Guggen aus allen Ecken des Landes zur Schweizer Meisterschaft. «Das klingt so gross – in erster Linie wollen wir doch einfach Spass haben», relativiert Marcel Aebersold, OK-Präsident und Major der Heimberger Gschirr-Schärbeler, welche die diesjährige Ausgabe durchführen.