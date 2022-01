Gelände rund um Bahnhof teilweise gesperrt – Festnahme nach Drohung in Lyss Während eines Polizeieinsatzes wurde die Lysser Bahnhofstrasse am frühen Montagabend gesperrt. Ein Mann, der Dritte bedroht hatte, wurde festgenommen. awb

Die Bahnhofstrasse Lyss wurde am Montagabend vorübergehend gesperrt. Foto: BT (Archivbild)

Die Polizei habe am frühen Montagabend eine Meldung erhalten, wonach ein Mann in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse Drittpersonen bedroht habe, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage zu einer Meldung von «20 Minuten». Weil man davon habe ausgehen müssen, dass der Mann bewaffnet sei, habe die Bahnhofstrasse und das Perron 1 des Bahnhofs Lyss vorübergehend gesperrt werden müssen.

Der Polizei sei es schliesslich gelungen, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Man habe ihn schliesslich widerstandslos anhalten können, bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, so die Sprecherin. Weitere Angaben machte sie keine, Abklärungen seien im Gange.



Der Zugverkehr wurde laut Angaben der Polizei nicht beeinträchtigt, auch die SBB-Bahnverkehrsinformation meldete keine Unregelmässigkeiten im Raum Lyss.

