Höhenflug nach Tiefschlag – Festhütte Olympiastadion Gold-Gala und 40’000 auf den Rängen: Die Deutschen jubeln an der Heim-EM in München über die Medaillen. Aber die Schatten einer missratenen WM lasten über den Erfolgen. Monica Schneider

«So good, so good, so good»: Gina Lückenkemper sorgt mit Gold über 100 Meter für Jubelstürme beim Münchner Publikum. Foto: Imago Images

Am Ende zogen die Regisseure alle Register. «Oh, wie ist das schön» hatten sie schon abgespielt, und die über 40’000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Münchner Olympiastadion wollten gar nicht mehr aufhören, den Ohrwurm zu singen. Als dann am Dienstagabend nach Zehnkämpfer Niklas Kaul die Nacht über die Zeltdächer gekommen war und auch Sprinterin Gina Lückenkemper mit ihrem Gold-Rush alle von den Sitzen riss, war da plötzlich auch Neil Diamond. «Sweet Caroline» erschallte aus den Lautsprechern über die Ränge, als wäre man hier an der Fussball-EM der Frauen und hätten die Engländerinnen gerade den Titel gewonnen.