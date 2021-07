Bernexpo-Impfzentrum verkleinert – Festhalle wird zum YB- und SCB-Schnelltestzentrum Das Impfzentrum in der Berner Festhalle braucht nur noch die Hälfte des ursprünglichen Platzes. Jetzt wird zusätzlich ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Christoph Hämmann

Das Impfzentrum Bernexpo, hier bei der Eröffnung im vergangenen Mai, wird nun auch noch ein Schnelltestzentrum. Fotos: Raphael Moser

Die Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände im Berner Nordquartier, die mit einem 95-Millionen-Neubau ersetzt werden soll, erfindet sich auf ihre alten Tage regelmässig neu. So tagten in der über 70-jährigen Halle sowohl das Kantons- als auch das Berner Stadtparlament, weil im Rathaus die während der Corona-Krise geltenden Abstandsregeln nicht hätten eingehalten werden können. Vor gut zwei Monaten musste die Politik allerdings weichen, weil der Kanton ein Impfzentrum einrichtete.

Und jetzt wird die Festhalle auch noch zum Schnelltestzentrum. Gundekar Giebel, der Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, bestätigte am Donnerstag auf Anfrage Recherchen dieser Zeitung. Der Kanton vermiete dafür die Hälfte der derzeitigen Infrastruktur in der Festhalle an den privaten Betreiber des Testzentrums, so Giebel. Für weitere Auskünfte stehe dieser – es ist die Bieler Firma Docs – zur Verfügung.