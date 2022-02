Grossanlässe im Berner Oberland – Fertig Tabakwerbung – was heisst das für die Festivals?

Die Initiative Infos einblenden

Die Initiative will gemäss den Erläuterungen des Bundesrats Tabakwerbung überall dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. So zum Beispiel in der Presse, auf Plakaten, im Internet, im Kino, in Kiosken oder an Veranstaltungen. Für elektronische Zigaretten würden die gleichen Regeln gelten. Erlaubt wäre weiterhin Werbung, die sich nur an Erwachsene richtet oder sich an Orten befindet, zu denen Minderjährige keinen Zugang haben. Bundesrat und Parlament stellen der Initiative einen abgeschwächten indirekten Gegenvorschlag gegenüber, der das Sponsoring von nationalen Veranstaltungen durch Tabakproduzenten weiterhin möglich machen würde.

17 Kantone verbieten übrigens die Plakatwerbung bereits, darunter auch der Kanton Bern. In den Kantonen Solothurn und Wallis sind Tabakwerbung und -sponsoring auf öffentlichem Grund, auf privatem Grund, der von öffentlichem Grund aus einsehbar ist, sowie im Kino und bei Kultur- und Sportveranstaltungen bereits verboten. (pd/ngg)